Yaban keçilerinin beslenme anı fotokapanda
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Yaban keçilerinin beslenme anı fotokapanda

11.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:19
Yaban keçilerinin beslenme anı fotokapanda

TUNCELİ'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli ekiplerin doğaya bıraktıkları yemleri yiyen yaban keçileri, fotokapanla görüntülendi.

TUNCELİ'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli ekiplerin doğaya bıraktıkları yemleri yiyen yaban keçileri, fotokapanla görüntülendi.

Tunceli'de beslenme zorluğu çeken yaban hayvanları için valilik koordinesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince doğaya yem bırakma faaliyetleri sürüyor. Ekiplerin bıraktıkları yemlerin yaban keçisi sürüsü tarafından yenilme anı, fotokapanla görüntülendi.

 


Yaban keçilerinin beslenme anı fotokapanda
Yaban keçilerinin beslenme anı fotokapanda
Yaban keçilerinin beslenme anı fotokapanda
Yaban keçilerinin beslenme anı fotokapanda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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