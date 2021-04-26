Yaban keçileri yeşile bürünen Munzur Vadisi Milli Parkı'na güzellik katıyor

Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle yeşilin tonlarına bürünen Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek arayan koruma altındaki yaban keçileri, doğaya güzellik katıyor.

Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle yeşilin tonlarına bürünen Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek arayan koruma altındaki yaban keçileri, doğaya güzellik katıyor.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, kentte bağlı Ovacık, Pülümür, Çemişgezek ve Nazımiye ilçeleri kırsalındaki popülasyonlarıyla dikkati çekiyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında alınan ve avlanması yasak olan yaban keçileri, ilkbaharın gelişiyle otlakların yeşerdiği Munzur Vadisi Milli Parkı'nda otlanırken görüntülendi.

Milli parkta sürüler halinde sarp kayalıklar arasında meşe yaprakları ve çeşitli bitki türleriyle beslenen yaban keçileri, zaman zaman Tunceli-Ovacık kara yoluna inerek Munzur Çayı'ndan su ihtiyaçlarını gideriyor.

Türkiye'nin en büyük milli parklarından biri olan ve 42 bin 674 hektar alandan oluşan milli park, yaban keçisinin yanı sıra boz ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru, sincap ve domuz gibi pek çok hayvana da ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren