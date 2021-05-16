Yaban keçileri tuz için karayoluna iniyor
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Yaban keçileri tuz için karayoluna iniyor

İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Haberler | Güncel

Yaban keçileri tuz için karayoluna iniyor Tunceli'de tuza alışan yaban keçilerinin toplu halde karayoluna inmesi dikkat çekerken, yetkililer yaban hayvanlarına tuz verilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Yaban keçileri tuz için karayoluna iniyor

TUNCELİ - Tunceli'de tuza alışan yaban keçilerinin toplu halde karayoluna inmesi dikkat çekerken, yetkililer yaban hayvanlarına tuz verilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Tunceli'de tuz ihtiyaçlarını karşılamak için Hozat karayoluna kadar inen yaban keçileri, gelip geçen araçlara aldırmadan ihtiyaçlarını gideriyor. Kalabalık halde karayoluna inen keçiler, tuz ihtiyaçlarını giderdikten sonra yeniden ormanlık alana doğru gidiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi yetkilileri, yaban hayvanlarına tuz verilmemesi konusunda vatandaşları uyarırken, keçilerin indiği karayoluna da uyarıcı levhalar koydu.

Yaban keçileri tuz için karayoluna iniyor
Yaban keçileri tuz için karayoluna iniyor
Yaban keçileri tuz için karayoluna iniyor
Yaban keçileri tuz için karayoluna iniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

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