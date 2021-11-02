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Yaban keçileri tarihi Harput Kalesi'ne indi

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Haberler | Güncel

Yaban keçileri tarihi Harput Kalesi'ne indi ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altında olan ancak genelde yüksek kesimlerde bulunan dağ keçileri, bu kez tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Kalesi civarında görüldü.

ELAZIĞ (İHA) - Yaban keçileri tarihi Harput Kalesi'ne indi

ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altında olan ancak genelde yüksek kesimlerde bulunan dağ keçileri, bu kez tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Kalesi civarında görüldü.

Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen yaban keçileri bu kez Elazığ merkeze 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput Mahallesi'ne kadar geldi. Burada bulunan tarihi Harput Kalesine inen ve tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri bir süre gezdikten sonra gözden kayboldu.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yaban keçileri tarihi Harput Kalesi'ne indi

Yaban keçileri tarihi Harput Kalesi'ne indi

Yaban keçileri tarihi Harput Kalesi'ne indi

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