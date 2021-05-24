Yaban keçileri Munzur Dağları'nda böyle görüntülendi
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Yaban keçileri Munzur Dağları'nda böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Haberler | Yerel

Yaban keçileri Munzur Dağları'nda böyle görüntülendi Erzincan'da avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçileri, Munzur Dağları'ndaki yaylalarda beslenirken görüntülendi.

Yaban keçileri Munzur Dağları'nda böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçileri, Munzur Dağları'ndaki yaylalarda beslenirken görüntülendi.

Erzincan ile Pülümür ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Munzur Dağları, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor. Kurt, boz ayı, tilki, domuz ve vaşak gibi canlı türlerinin yaşadığı Munzur Dağlarında nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de doğaya ayrı bir renk katıyor.

Zorlu kış şartlarını geride bırakan dağ keçileri, Munzur Dağları eteğinde karların erimesiyle otlakların yeşerdiği yaylalarda beslenirken objektife yansıdı.

Bir süre yayladaki çeşitli otlarla karınlarını doyuran ve su ihtiyacını giden keçiler, izlendiklerini fark edince sarp dağlara tırmanıp gözden kayboldu.

Yaban keçileri Munzur Dağları'nda böyle görüntülendi
Yaban keçileri Munzur Dağları'nda böyle görüntülendi
Yaban keçileri Munzur Dağları'nda böyle görüntülendi
Yaban keçileri Munzur Dağları'nda böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir

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