- Yaban keçileri köylere kadar indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Yaban keçileri köylere kadar indi

15.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:56

- Yaban keçileri köylere kadar indi Gümüşhane dağlarının süsü olarak nitelendirilen ve il genelindeki sayıları 700'ü aşan Yaban Keçileri, üreme mevsimleri yaklaşınca köylerin içine kadar indi.

- Yaban keçileri köylere kadar indi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane dağlarının süsü olarak nitelendirilen ve il genelindeki sayıları 700'ü aşan Yaban Keçileri, üreme mevsimleri yaklaşınca köylerin içine kadar indi.

Gümüşhane'nin hemen her bölgesinde gözlenen ve vatandaşların gözü gibi koruduğu yaban keçileri son olarak Torul ilçesinde kameralara takıldı. Yüksek ve insandan uzak bölgeleri kendisine yaşam alanı olarak seçen yaban keçileri üreme mevsiminin yaklaşması nedeniyle köylerin içine kadar indi.

Torul ilçesine bağlı Çit deresi grup yolu üzerindeki tarihi Salih Bey Köprüsü üzerinde gezen yaban keçisi vatandaşların şaşırmasına neden oldu. Olayı köyüne giderken yaşayan Osman Yılmazer, oldukça büyük olan erkek yaban keçisini görür görmez cep telefonuna sarılarak bu ihtişamlı hayvanı kayıt altına aldı.

Kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçisini oldukça işlek olan grup köy yolunda görünce şaşırdığını kaydeden Yılmazer, "Çit deresinde bulunan tarihi köprüden geçerken gördüm. Hem hayatımda ilk defa bu kadar yakından hem de bu bölgede ilk defa gördüm. Bu kadar büyük olacağını tahmin etmemiştim. Görür görmez telefonuma sarıldım. Keçiyi avcılardan korumak amacıyla uzaklaşması için bölgede gürültü çıkardık ve hemen kaçtı. Evlerin 20-30 metre yakınına kadar gelmesine çok şaşırdım" dedi.

Coğrafyasının yüzde 60'ını oluşturan dağlarda son yıllarda sayıları hızla artan yaban keçilerine ev sahipliği yapan Gümüşhane'nin hemen her noktasında görülen yaban keçilerinin il genelindeki sayılarının 700'ü aştığı biliniyor. Koruma altında olmaları nedeniyle avlanması yasak olan hayvanlar arasında yer alan yaban keçileri Gümüşhane dağlarının süsü olarak nitelendiriliyor.

Koruma ve gözlem çalışmaları sonucu sayıları ve yaşam alanları hızla artan yaban keçileri son yıllarda vatandaşlarda da hassasiyet oluşması sonucu kaçak avlanma oranı en az olan hayvanlar arasında yer alıyor.

- Yaban keçileri köylere kadar indi
- Yaban keçileri köylere kadar indi
- Yaban keçileri köylere kadar indi
- Yaban keçileri köylere kadar indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN

İlgili Haberler

Zirvelerden inen koruma altındaki dağ keçileri, havadan görüntülendi
Zirvelerden inen koruma altındaki dağ keçileri, havadan görüntülendi
Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, martılara ve yaban keçilerine kaldı
Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, martılara ve yaban keçilerine kaldı
Tunceli'de Milli Parklar Müdürlüğü'nden ABD vatandaşına yaban keçisi av izni ile ilgili açıklaması
Tunceli'de Milli Parklar Müdürlüğü'nden ABD vatandaşına yaban keçisi av izni ile ilgili açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Bülent Turan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Ayşegül Yıldız Birkan Sokullu
Spor Çağdaş Atan Ersun Yanal Serdar Aziz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız S 400 Çocuk Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Yaban keçileri köylere kadar indi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 16:24:25. #1.15#
title