- Yaban keçileri köylere kadar indi

- Yaban keçileri köylere kadar indi Gümüşhane dağlarının süsü olarak nitelendirilen ve il genelindeki sayıları 700'ü aşan Yaban Keçileri, üreme mevsimleri yaklaşınca köylerin içine kadar indi.

- Yaban keçileri köylere kadar indi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane dağlarının süsü olarak nitelendirilen ve il genelindeki sayıları 700'ü aşan Yaban Keçileri, üreme mevsimleri yaklaşınca köylerin içine kadar indi.

Gümüşhane'nin hemen her bölgesinde gözlenen ve vatandaşların gözü gibi koruduğu yaban keçileri son olarak Torul ilçesinde kameralara takıldı. Yüksek ve insandan uzak bölgeleri kendisine yaşam alanı olarak seçen yaban keçileri üreme mevsiminin yaklaşması nedeniyle köylerin içine kadar indi.

Torul ilçesine bağlı Çit deresi grup yolu üzerindeki tarihi Salih Bey Köprüsü üzerinde gezen yaban keçisi vatandaşların şaşırmasına neden oldu. Olayı köyüne giderken yaşayan Osman Yılmazer, oldukça büyük olan erkek yaban keçisini görür görmez cep telefonuna sarılarak bu ihtişamlı hayvanı kayıt altına aldı.

Kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçisini oldukça işlek olan grup köy yolunda görünce şaşırdığını kaydeden Yılmazer, "Çit deresinde bulunan tarihi köprüden geçerken gördüm. Hem hayatımda ilk defa bu kadar yakından hem de bu bölgede ilk defa gördüm. Bu kadar büyük olacağını tahmin etmemiştim. Görür görmez telefonuma sarıldım. Keçiyi avcılardan korumak amacıyla uzaklaşması için bölgede gürültü çıkardık ve hemen kaçtı. Evlerin 20-30 metre yakınına kadar gelmesine çok şaşırdım" dedi.

Coğrafyasının yüzde 60'ını oluşturan dağlarda son yıllarda sayıları hızla artan yaban keçilerine ev sahipliği yapan Gümüşhane'nin hemen her noktasında görülen yaban keçilerinin il genelindeki sayılarının 700'ü aştığı biliniyor. Koruma altında olmaları nedeniyle avlanması yasak olan hayvanlar arasında yer alan yaban keçileri Gümüşhane dağlarının süsü olarak nitelendiriliyor.

Koruma ve gözlem çalışmaları sonucu sayıları ve yaşam alanları hızla artan yaban keçileri son yıllarda vatandaşlarda da hassasiyet oluşması sonucu kaçak avlanma oranı en az olan hayvanlar arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN