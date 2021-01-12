Sivas'ta yaban keçileri, dronla görüntülendi
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Sivas'ta yaban keçileri, dronla görüntülendi

12.01.2021 10:54 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:58
Sivas'ta yaban keçileri, dronla görüntülendi

SİVAS'ta, saha taraması yapan Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçilerini doğal ortamlarında dronla havadan görüntüledi.

SİVAS'ta, saha taraması yapan Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçilerini doğal ortamlarında dronla havadan görüntüledi.

Saha taramalarını sürdüren Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas kırsalında yaban keçileri ile karşılaştı. Sürü halinde gezen ve yiyecek aradığı sanılan yaban keçileri, havadan dronla görüntülendi. Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntüler, ilgi çekti.


Sivas'ta yaban keçileri, dronla görüntülendi
Sivas'ta yaban keçileri, dronla görüntülendi
Sivas'ta yaban keçileri, dronla görüntülendi
Sivas'ta yaban keçileri, dronla görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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