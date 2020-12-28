Yaban keçileri drone yakalandı
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Yaban keçileri drone yakalandı

28.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:01
Yaban keçileri drone yakalandı

Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında dağlık alanda görülen 6 yaban keçisi drone kamerasına yakalandı.

Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında dağlık alanda görülen 6 yaban keçisi drone kamerasına yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Kontrol faaliyetlerinde ise nadir görülen yaban keçileri fark edildi. Drone yardımıyla yapılan kontrollerde, dağlık alanda gezinen 6 yaban keçisi görüntülere yansıdı. Görüntülerde yaban keçilerinin birlikte hareket ettiği ve yiyecek aradıkları görüldü. - SİVAS

Yaban keçileri drone yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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