Yaban kaz ve ördekleri kısmen donan Kars Çayı'nda beslenirken görüntülendi
28.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:22
Son günlerde soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tutan Kars Çayı, yaban kaz ve ördeklerine ev sahipliği yapıyor.
Son günlerde soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tutan Kars Çayı, yaban kaz ve ördeklerine ev sahipliği yapıyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü kentte dere, gölet ve akarsuların yüzeyi kısmen dondu.
Bir kısmı buzla kaplanan Kars Çayı'nda yaban kaz ve ördekleri beslenirken görüntülendi.
Kaz ve ördeklerin buzlar arasında yüzerek yiyecek araması güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik