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Yaban hayvanlarının yaşamı fotokapanlarla izleniyor

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Yaban hayvanlarının yaşamı fotokapanlarla izleniyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda yaban hayatının takibi için kurulan fotokapanlar, bozayıların yanı sıra kurt, sakallı akbaba, tavşan gibi birçok hayvanı doğal yaşamlarında kayıt altına aldı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda yaban hayatının takibi için kurulan fotokapanlar, bozayıların yanı sıra kurt, sakallı akbaba, tavşan gibi birçok hayvanı doğal yaşamlarında kayıt altına aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü görevlilerince, bir süre önce bölgedeki yaban hayatının doğal yaşamı ve popülasyonunun takibi ile korunması amacıyla ilçedeki Allahuekber Dağları Milli Parkı başta olmak üzere ormanlık alanındaki farklı yerlere, değişik ebat ve özelliklere sahip fotokapanlar yerleştirildi.

Isıya ve harekete duyarlı olan ve video ile fotoğraf çekme özelliği bulunan fotokapanlar, DKMP Sarıkamış Allahuekber Dağları Mili Parklar Şefliğince zaman zaman incelenerek, hayvanların doğal yaşamına ilişkin bilgiler elde ediliyor.

Sarıçam ormanlarıyla kaplı bu alanlardaki fotokapanların incelenmesi sonucu, hayvanların doğal yaşamındaki ilginç anlarının kayıt altına alındığı belirlendi.

Söz konusu fotokapanlar ile çekilmiş bazı fotoğraf ve videolarda bozayılar, kurt sürüleri, domuz, sakallı akbaba, tavşan gibi birçok hayvanın görüntüsüne rastlandı.

Görüntülerde bir bozayının kar üzerinde yatarak önündeki kemikler ile beslenmesi gibi hayvanların yaşamlarından kesit de yer aldı.

Fotokapanlar sayesinde son 6 ayda 18 kaçak avcıya ceza uygulandı

Kaçak avcılık yapanların da tespit edildiği fotokapan görüntüleri sayesinde jandarmanın son 6 ayda yakaladığı 18 kaçak avcıya cezai işlem uygulandı.

DKMP 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kars Şube Müdürü Resul Gök, AA muhabirine, fotokapanlarla yaban hayvanlarının yaşamı ile popülasyonu hakkında bilgiler elde ettiklerini söyledi.

Allahuekber Dağları Milli Parkı'ndaki ormanlık alana yerleştirilen ısıya ve harekete duyarlı fotokapanların birçok yabani hayvanı doğada görüntülediğini ifade eden Gök, "Müdürlüğümüzce yaban hayatının izlenmesi ve koruma kontrol faaliyetlerinde fotokapanlardan etkin şekilde faydalanmaktayız. İlimizde de imkanlar dahilinde 8 fotokapandan yaban hayatını izlemekteyiz." dedi.

"Sarıçam ormanları yaban hayatı açısından zengin"

Gök, Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarının yaban hayatı konusunda çok zengin olduğunu belirterek, "Fotokapanlar ile bozayı, yaban domuzu, vaşak, kurt gibi büyük memeli türlerin popülasyonlarını izleme imkanı bulmaktayız. Bunun dışında kaçak avcılığın önüne geçmek için fotokapanlardan etkin şekilde faydalanmaktayız. Fotokapanı kurduğumuz noktalarda avlanma faaliyeti yapılmışsa jandarmadan kimlik tespitiyle kaçak avcılara idari yaptırım işlemini yapmaktayız." diye konuştu.

Bazı vatandaşların fotokapanlara zarar verdiğini ifade eden Gök, şunları kaydetti:

"Fotokapanların olduğu bölgedeki vatandaşlarımızdan bunlara zarar vermemeleri konusunda daha hassas olmalarını istiyoruz. Fotokapanları doğanın korunması, yaban hayatının habitatını izlemek için kullanmaktayız, bu açıdan da fotokapanların kurulduğu bölgelerde vatandaşların bunları korumasını bekliyoruz."

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri
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