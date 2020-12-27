Yaban hayvanlarının imdadına yetiştiler
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Yaban hayvanlarının imdadına yetiştiler

27.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:39
Yaban hayvanlarının imdadına yetiştiler

Zonguldak'ta yaban hayvanlarının su içmesi için oydurulan kütükler ormana bırakıldı.

Zonguldak'ta yaban hayvanlarının su içmesi için oydurulan kütükler ormana bırakıldı.

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarının imdadına yetişti. Yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılaması için Devrek Cezaevi Müdürlüğü'nce hazırlatılan kütükler ormandaki uygun bölgelere bırakıldı. Hayvanların su içebilmesi için oydurulan kütüklerden üçü Gümeli Tabiat Parkı'na bırakıldı. Şube Müdürü İdris Tetik, yaban hayvanları için yapılan çalışmaları da yerinde inceledi. Yaban hayatını destekleyecek çalışmaların süreceği belirtildi. - ZONGULDAK

Yaban hayvanlarının imdadına yetiştiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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