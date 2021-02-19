Yaban hayvanlarının bırakılan yemlerle beslenme anları kamerada
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Yaban hayvanlarının bırakılan yemlerle beslenme anları kamerada

19.02.2021 16:32 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:37
Yaban hayvanlarının bırakılan yemlerle beslenme anları kamerada

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün yaban hayatındaki yırtıcı hayvanları beslemek için yaptığı yemleme çalışmalarında kurt, tilki, kartal, domuz ve ayı gibi hayvanların beslenme anları, fotokapanlar sayesinde görüntülendi.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün yaban hayatındaki yırtıcı hayvanları beslemek için yaptığı yemleme çalışmalarında kurt, tilki, kartal, domuz ve ayı gibi hayvanların beslenme anları, fotokapanlar sayesinde görüntülendi. DKMP 5. Bölge Afyonkarahisar Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü ilgi çekti.

DKMP ekipleri tarafından Afyonkarahisar ile birlikte yurt genelinde yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı. Özellikle fotokapanların bulunduğu alanda yapılan çalışmanın ardından elde edilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde kurt, tilki, kartal, şahin, ayı ve domuz gibi hayvanların yemlerini yedikleri gözlendi.DKMP 5. Bölge Afyonkarahisar Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından 'zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarına destek olmak maksadıyla Genel Müdürlüğümüzce ülke genelinde yemleme faaliyetlerine devam ediyoruz' paylaşımına yer verildi. Fotokapan görüntüleri, binlerce kez görüntülendi. Gece ve gündüz çekilen görüntülerde yaban hayvanlarının yemleri yerken sürekli çevrelerini kontrol etmeleri dikkat çekti.


Yaban hayvanlarının bırakılan yemlerle beslenme anları kamerada
Yaban hayvanlarının bırakılan yemlerle beslenme anları kamerada
Yaban hayvanlarının bırakılan yemlerle beslenme anları kamerada
Yaban hayvanlarının bırakılan yemlerle beslenme anları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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