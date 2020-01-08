Yaban hayvanlarına yem bırakıldı
Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayatındaki hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışması yapıldı.
Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayatındaki hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışması yapıldı.
Doğa Koruma Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük'ün yüksek kesimlerine yaban hayvanları için yem bırakıldı. Yoğun kış şartları nedeniyle yaban hayatındaki hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. - KARABÜK