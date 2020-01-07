Yaban hayvanlarına yem bırakıldı
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Yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

07.01.2020 09:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:11
Yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarına yem bırakıldı.


Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatın korunması için yapılan çalışmalarda 200 kilogram yem Sultan Sazlığı Milli Parkı ve bölgelerinde araziye bırakıldı.


Yetkililer, ağır geçen kış şartlarının etkilerini hafifletmek adına yaban hayatı desteklemeye ve araziye yem bırakılma işlemine devam edileceğini bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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