Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Adıyaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Adıyaman'da yoğun kar yağışından dolayı aç kalan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yem bırakıyor. Bölge bölge yem bırakan ekipler son olarak Uluğbaba, Akdağ, Hisar, Şengil bölgelerine yem bıraktı.

Özellikle kar yağışının yoğun olduğu ve yaban keçilerinin bulunduğu bölgelere kuru ot ve buğday bırakılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, her kış mevsiminde bu yemlemeyi yaptıklarını ancak bu yıl kar yağışının yoğun olduğunu ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA