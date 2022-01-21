Yaban hayvanlarına protokol üyelerinden yem desteği

Bilecik'te yaşanan yoğun kış şartları ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanlarına Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın da bulunduğu protokol üyeleri tarafından yem bırakıldı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te yaşanan yoğun kış şartları ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanlarına Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın da bulunduğu protokol üyeleri tarafından yem bırakıldı.

Havaların soğuması ile birlikte beslenme sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları unutulmazken, Bilecik'in Pazaryeri İlçesinde bulunan ve içinde birçok yaban hayvanını barındıran Küçükelmalı Tabiat Parkında yaban hayvanları için Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından yem bırakıldı.

Yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, kış şartlarında yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen doğaya yem bırakma faaliyetinde yem bırakılan alanlara da hayvanların popülasyonunu belirlemek amacıyla foto kapanlar yerleştirildi.

Vali Dr. Kızılkaya, "Doğadaki yaban hayvanlarını da düşünen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesindeki çalışan arkadaşlarımızın çalışmaları bizleri mutlu etti, başarılar diyorum" dedi. - BİLECİK