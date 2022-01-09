BİNGÖL -Yaban hayvanlarına destek için Bingöl'ün karlı dağlarını aşıyorlar

BİNGÖL (AA) - Doğa Koruma Ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, kışın çetin geçtiği zorlu coğrafyalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmuyor.

Ekipler, kent genelinde yüksek rakımlı dağları zorluklarla aşarak yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor.

Kışın zor geçtiği, yaban hayvanlarının yaşadığı yüksek rakımlı dağlara giden ekipler, yaptıkları araştırmalar ve gözlemler neticesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban ve çengel boynuzlu dağ keçilerinin yaşadığı bölgeleri belirliyor.

Karın yağdığı ilk günden itibaren yaban hayvanları için harekete geçen ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Erkan Davran öncülüğünde, bu ay keçilerin yaşadığı bölgelere 3 ton yem bıraktı.

Geçen yıl dağlara 43 ton yem bırakan ekipler, bu yıl 60 ton bırakmayı hedefliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, manav ve marketlerden aldıkları atık meyve ve sebzeleri de yaban hayvanlarına götürüyor.

2 bin rakımlı Şeytan Dağları'nda yemleme çalışması

Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki 2 bin rakımlı Şeytan Dağları'nın zirvesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği yemleme çalışması, AA ekibince görüntülendi.

Çalışma sırasında, dağlık alandaki kayaların üzerinden geçen dağ keçisi sürüsü de objektiflere yansıdı.

"Ekiplerin gösterdiği çabaya şahidim"

Şeytan Dağları'nın eteğinde ailesiyle besicilik yapan Ercan Övet, AA muhabirine, yaşadıkları bölgede kış şartlarının zorlu geçtiğini söyledi.

Ekiplerin yaban hayvanlarına destek verdiğini dile getiren Övet, şöyle konuştu:

"Burada 1 metre karın yağdığına şahit oluyoruz. Ekipler de bu durumu bilerek yaban hayvanlarına yem getiriyor. Hayvanların sayısında azalma veya yasak bir avlanma olsun, sürekli takip halindeler. En az iki haftada bir gelip gidiyorlar. Dağlardaki yaban hayvanlarını sürekli görebiliyoruz. Su ve ot ihtiyaçlarını karşılamak için geziyorlar."

61 yaşında besici Düzgün Övet de ekiplerin devamlı dağlarda yaban hayvanlarını kontrol ettiğini kaydetti.

Bu yıl geçen seneye oranla daha az kar yağdığını anlatan Övet, "Geçen yıl çok kar yağmıştı, görevliler yine de gelip yem bıraktılar. Bizim evimizin yakınlarına kadar geldikleri oluyor. Suyun olduğu noktalara geliyorlar. Ekiplerin gösterdiği çabaya şahidim." dedi.