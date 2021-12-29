Yaban hayvanların yaşam alanları yem bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaban hayvanların yaşam alanları yem bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Haberler | Güncel

Yaban hayvanların yaşam alanları yem bırakıldı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan kanuna aykırı avcılık üzerine denetim yaptı.

BURDUR (İHA) - Yaban hayvanların yaşam alanları yem bırakıldı

BURDUR - Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan kanuna aykırı avcılık üzerine denetim yaptı. Ayrıca hayvanların yaşam alanlarına yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Av Koruma ekipleri Burdur sınırları içerisinde kara avcılığı kanunları kapsamında drone ile havadan ayrıca karadan denetimler yaptı. Denetimler kapsamında olumsuz bir vaka ile karşılaşılmadığı belirtildi. Ekipler aynı zamanda özellikle yaban keçilerinin yaşam alanlarına yem bıraktı. Yaban keçilerin bırakılan yemleri yemesi de fotokapanlara yansıdı.

Yaban hayvanların yaşam alanları yem bırakıldı

Yaban hayvanların yaşam alanları yem bırakıldı

Yaban hayvanların yaşam alanları yem bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title