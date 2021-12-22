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Yaban hayvanları unutulmadı

Yaban hayvanları unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'da kar yağışı sonrasında yaban hayvanları aç kalmasın diye doğaya yiyecek bırakıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da kar yağışı sonrasında yaban hayvanları aç kalmasın diye doğaya yiyecek bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının olduğu ve beyaza bürünen Uluğbaba, Akdağ, Hisar, Şengil bölgelerine yem bıraktı. Kar yağışı ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan başta yaban keçileri olmak üzere diğer yaban hayvanları unutulmadı. Ekipler yem ve yeşillik bırakarak yaban hayvanlarının yiyecek bulmasını sağladı. - ADIYAMAN

Yaban hayvanları unutulmadı

Yaban hayvanları unutulmadı

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