ŞIRNAK (İHA) - Yaban hayvanları tedavi merkezinde şifa bulup yaşam alanlarına dönüyor

Şırnak'ta tedavi merkezinde 3 yılda 226 yaban hayvanı tedavi edildi

ŞIRNAK - Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, güçten düşmüş veya yaralı yaban hayvanlarını sağlıklarına kavuşturuyor.

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 3 yıllık süreçte doğada bitkin, güçsüz ve yaralı olarak getirilen 226 hayvanın tedavi edilmesini sağladı.

3 yıl önce Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 3 bin metrekare alanda kurulan merkezde bugüne kadar aralarında kaya kartalı, kızıl şahin, tilki, kurt, oklu kirpi ve ceylanın bulunduğu 226 yabani hayvan tedavi edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin 2018'de Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve üniversitenin desteğiyle kurulduğunu, amaçlarının yaban hayvanlarını tedavi ederek tekrar yaşam alanlarına bırakmak olduğunu söyledi.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde şu ana kadar 226 yaban hayvanının tedavisini ve rehabilitasyonunu gerçekleştirip tekrar doğaya kazandırmış olduklarını ifade etti. Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesine genelde kuşların intikal ettiğini dile getiren Kalay, "Arazide bitkin vaziyette düşmüş kuşlar veya bilinçsizce vatandaşlarımız tarafından yaralanan kuşlar geliyor. Kuşlar, havada uçarken bir şekilde silahların ateşlenmesiyle yaralanıp arazide terk edilen hayvanlar intikal ediliyor bize. Doğaya duyarlı vatandaşlarımız tarafından arazide bu tür hayvanları görünce kuruma haber veriyor ve bizde gidip teslim alıp tedavisine yapıyoruz. Tedavisini yapamadıklarımızı da daha ileri düzeyli Şanlıurfa Bölge Müdürlüğümüzün Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi gönderiyoruz. Bunların birçoğunun burada tedavisini gerçekleştirip tekrar doğaya bırakıyoruz" dedi.