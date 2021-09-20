Yaban hayvanları susuzluğunu ormandaki yalaklardan gideriyor - Haberler
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Yaban hayvanları susuzluğunu ormandaki yalaklardan gideriyor

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Güncel

- Yaban hayvanları susuzluğunu ormandaki yalaklardan gideriyor Yaban hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yalaklarla susuzluğunu gideriyor.

- Yaban hayvanları susuzluğunu ormandaki yalaklardan gideriyor

ANKARA - Yaban hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yalaklarla susuzluğunu gideriyor. Yaban hayvanlarının kurulan yalaklardan su içmeleride foto kapanlar tarafından görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ormanlarda yapılan su yalaklarından yaban hayvanlarının susuzluğunu giderdiği genel müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda görüldü. Yapılan paylaşımda; "Genel Müdürlük olarak yaptığımız su yalakları ile yaban hayvanlarını susuz bırakmıyoruz" mesajı ile yayınlandı.

Yaban hayvanları susuzluğunu ormandaki yalaklardan gideriyor

Yaban hayvanları susuzluğunu ormandaki yalaklardan gideriyor

Yaban hayvanları susuzluğunu ormandaki yalaklardan gideriyor

Yaban hayvanları susuzluğunu ormandaki yalaklardan gideriyor
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yaban hayvanları susuzluğunu ormandaki yalaklardan gideriyor - Haberler
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