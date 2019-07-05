Yaban hayvanları rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce Sinop'ta kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta geçen yıl hizmete sunulan Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, yaralı, hasta ve doğada aç kalmış tüm yaban hayvanlarının dertlerine derman oluyor.

Bakanlık tarafından yaklaşık 2,5 milyon lira maliyetle inşa edilen merkezde üç veteriner hekim, ateşli silahlarla veya farklı sebeplerle yaralanan hayvanları tedavi ederek sağlıklarına kavuşturmaya çalışıyor.

Sinop, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak illerine hizmet veren merkez, ihtiyaç duyulması halinde diğer farklı illerden gelen yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin bir hayvan hastanesi gibi faaliyet gösterdiğini söyledi.

Merkezde yaban hayvanlarının tedavileri için ihtiyaç duyulan tüm araç ve gereçlerin bulunduğunu belirten Başyiğit, yaralı yaban hayvanlarının sağlıklarına kavuşturulması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Bakanlıklarının yaban hayatını kurtarma ve yaralı hayvanların rehabilite edilmesi için son yıllarda önemli çalışmalar yaptığına dikkati çeken Başyiğit, "İki yıllık sürede tamamlanan merkezimiz geçen yıl hizmete girdi. Buradaki amaç, doğadaki tüm yaban hayvanlarına yardımcı olabilmek. Yaralı olanları tedavi etmek, aç olanlarının karınlarını doyurmak. Hayvanlarının tedavi ve rehabilite edilebilmeleri için merkezimizde her türlü imkan var. Merkezimiz doğada yaralı, hasta veya aç kalmış durumdaki tüm yaban hayvanlarına kapılarını açıyor." dedi.

Başyiğit, merkezde çok farklı türlerde yaban hayvanları bulunduğuna işaret ederek, bu hayvanları tedavi süreçlerinin ardından tekrar doğaya saldıklarını, bakıma muhtaç olanları ise merkezde tutmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA