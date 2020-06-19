Yaban hayvanları Kars'ta şifa buluyor
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Yaban hayvanları Kars'ta şifa buluyor

Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde çeşitli nedenlerden dolayı yaralanan çok sayıda yaban hayvanı tedavi ederek, sağlığına kavuşuyor.

Yaban hayvanları Kars'ta şifa buluyor
19.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:30

Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde çeşitli nedenlerden dolayı yaralanan çok sayıda yaban hayvanı tedavi ederek, sağlığına kavuşuyor.

Doğa Anadolu ve Karadeniz Bölgelerindeki illerde çeşitli nedenlerle yaralanan çok sayıda yabani hayvanı tedavileri yapılmak üzere Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor.

Yaklaşık bin 600 metrekaresi kapalı toplam 14 bin metrekare alana kurulan merkez, bölgedeki illerde çeşitli nedenlerle yaralanan ya da rahatsızlanan boz ayı, vaşak, yırtıcı kuşlar, su kuşları ve birçok yabani hayvana hizmet veriyor.

Doğa Koruma Milli Parkalar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaralı olarak getirilen sol kanadında kırık tespit edilen Arı şahini, dilinde yara tespit edilen yavru Kerkenez ile yavru Kızıl şahinin tedavisine başlandı.

Kars Kafkas Üniversitesi bünyesinde kurulan Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde DKMP yetkilileri ile Kafkas Üniversitesi veteriner hekimleri nezaretinde yaban hayvanlarının bakımı ve tedavisi yapılıyor. Tedavileri tamamlanan yaban hayvanları daha sonra doğal ortamlarına bırakılıyor. - KARS

Kaynak: İHA

Manşet

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