Yaban hayvanları için yemleme çalışması sürüyor

Yaban hayatının sürdürülebilirliği için kırsal arazide yemleme çalışmalar devam ediyor.

Yaban hayatının sürdürülebilirliği için kırsal arazide yemleme çalışmalar devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü personelleri, karayazı ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri, karayazı emniyet müdürlüğü ekipleri, karayazı jandarma komutanlığı ekipleri ve ilçe kaymakamı Hasan Hüsnü Türker eşliğinde doğada farklı noktalarda yemleme çalışması yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı