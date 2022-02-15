Yaban hayvanları için yem bırakıldı

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Yaban hayvanlarının ağır kış şartlarını hafif atlatabilmeleri maksadıyla yürütülen destekleme çalışmaları kapsamında doğaya 7 bin 990 kilogram yem bırakıldı. Mevsim şartlarına göre yaban hayvanlarını destekleme çalışmaları devam edecek. - KIRŞEHİR