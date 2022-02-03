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Yaban hayvanları için yapılan yemleme çalışmaları böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Gökten Ceylan - Güncel
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Yaban hayvanları için yapılan yemleme çalışmaları böyle görüntülendi DKMP ekipleri yaban hayvanları için sırtlarında balya balya saman taşıdı Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5.

ESKİŞEHİR (İHA) - Yaban hayvanları için yapılan yemleme çalışmaları böyle görüntülendi

DKMP ekipleri yaban hayvanları için sırtlarında balya balya saman taşıdı

ESKİŞEHİR - Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaban hayvanları için yaptığı yemleme çalışması drone ile havadan görüntülendi.

DKMP'ye bağlı ekipler Eskişehir'in yüksek kesimleri ile ormanlık alanlarında olumsuz hava şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı. Ekipler zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelere ulaşmak için zorluk bir sınav verirken, ardından önceden belirlenen noktalara saman başta olmak üzere buğday ve yiyecek bıraktılar. Ekiplerin olumsuz hava şartlarına rağmen gerçekleştirdikleri yemleme çalışması ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin yaban hayvanları için sırtlarında yem taşımaları ise görenlerin adeta içini ısıttı.

Yaban hayvanları için yapılan yemleme çalışmaları böyle görüntülendi

Yaban hayvanları için yapılan yemleme çalışmaları böyle görüntülendi

Yaban hayvanları için yapılan yemleme çalışmaları böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Eskişehir, Karahisar, Drone, Güncel, Haber

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