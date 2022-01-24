Yaban hayvanları için karlı dağlara yem bırakıldı - Haberler
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Yaban hayvanları için karlı dağlara yem bırakıldı

Yaban hayvanları için karlı dağlara yem bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından dağlara yaban hayvanları için yem bırakıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından dağlara yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Birkaç gündür yoğun bir şekilde deva eden kar yağışı ve tipiden dolayı yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, arazi araçlarıyla karşı dağlara çıktı. Araçlarla dağların belirli bir mesafesine kadar çıkan ekipler, daha sonra sırtlarına yükledikleri yemlerle yaya bir şekilde çıktı. Yaban hayvanlarının aç kalmaması için karlı dağlarda kıyasıya mücadele veren ekipler, dağların belirli noktalarına yem bıraktı. Çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini belirten ekipler, yaban hayvanları için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini söyledi. - ADIYAMAN

Yaban hayvanları için karlı dağlara yem bırakıldı

Yaban hayvanları için karlı dağlara yem bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, kar, Yerel, Haber

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