TEKİRDAĞ (İHA) - Yaban hayvanları için karların üzerine 750 kilogramlık yem bırakıldı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yağan kar sonrası yaban hayvanları aç kalmasın diye 750 kilogram yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ DKMP İl Şube Müdürlüğü ekipleri, eksi 4 dereceye kadar inen soğuk havalar ve yoğun kar yağışı sebebiyle kentin yüksek kesimlerindeki yaban hayatı için yemleme çalışması başlattı.

Kentin zirvelerinde yemleme çalışmaları

Yaban hayatı için Tekirdağ'ın Malkara İlçesine bağlı Yenidibek ve Allışı mahallelerini içine alan Deveciköy ve Yenidibek Devlet avlaklarına 400 kilogram pazar artığı ve 350 kilogram karma yem, yaban hayvanlarının türlerine göre doğal ortamlarına bırakıldı. Yemlerin bırakılması sonrasında beyaz karların üzerinde sofraları andıran görüntüler oluştu.

Yoğun kar yağışı olan bölgelerde av koruma ve yaban hayatı yemleme çalışmalarının sürdürüleceği öğrenildi.