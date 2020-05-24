Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Iğdır'da yaban hayvanları için ekipler tarafından doğaya yem bırakıldı.

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
24.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:18

Iğdır'da yaban hayvanları için ekipler tarafından doğaya yem bırakıldı.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Ekipler, sokaklarda yiyecek ve içecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya mama, su ve yem bıraktı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mama ve su bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için şube müdürlüğümüz personeli ve gönüllülerin yardımıyla mama ve su bırakıldı" denildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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