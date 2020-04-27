Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Iğdır'da yaban hayvanları için ekipler tarafından doğaya yem bırakıldı.

Iğdır'da yaban hayvanları için ekipler tarafından doğaya yem bırakıldı.

Iğdır DKMP Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayvanları için doğada yem bırakıldı. Ekipler, Korona virüsün olduğu bu günlerde sokaklarda yiyecek ve içecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya mama ve su bıraktı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Zorlu günler geçirdiğimiz bu dönemde sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yiyecek ve su bırakalım, onları unutmayalım" denildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA