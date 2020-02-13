Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

13.02.2020 09:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:10

Kütahya'nın Aslanapa ve Dumlupınar ilçeleri Orman İşletme Şefliği personeli tarafından, kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları ve kuş türleri için doğaya yem bırakıldı.



Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları ve kuş türleri için yem takviyesi yapmaya devam ediyor. Havaların soğuduğu, çetin kış şartlarının hakim olduğu bu günlerde doğada yaşam mücadelesi veren yaban hayatı için Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İşletme Müdürlükleri tarafından yem desteği sağlanıyor.



Doğanın kar ile kaplanması ve beyaza bürünmesi neticesinde beslenmede güçlük çeken hayvanlara gıda desteği amacıyla, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Aslanapa İşletme Şefliği tarafından yemleme çalışması yapıldı. Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün katkıları ile yapılan yemleme çalışmasında 15 balya yonca otu ve 5 çuval buğday Aslanapa ve Dumlupınar Orman İşletme Şefliği personelleri tarafından doğaya bırakıldı.



Aslanapa Orman İşletme Şefi Niyazi Hakan Dinkçi, yaptığı açıklamada, "Yemleme çalışmalarıyla ağır kış şartlarının sonucunda aç kalan hayvanlara bu zor koşullarda bir nebze de olsa destek çıkıyoruz. Tüm vatandaşların da en azından sokaktaki can'lar için duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA