Yaban hayvanları için doğaya 1 ton kuru yonca bırakıldı
Haberler » Güncel » Yaban hayvanları için doğaya 1 ton kuru yonca bırakıldı - Haber

Yaban hayvanları için doğaya 1 ton kuru yonca bırakıldı

Konya'da kış şartlarında yemek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 1 ton kuru yonca bırakıldı.

23.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:17
Yaban hayvanları için doğaya 1 ton kuru yonca bırakıldı

'da kış şartlarında yemek bulmakta zorlanan hayvanları için doğaya 1 ton kuru yonca bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı. Ekipler tarafından, Konya Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Loras Dağı, Çömlekboğazı ve Hodul mevkilerinde yaban hayvanlarının kış şartlarında aç kalmaması için 1 ton kuru yoncanın tabiata bırakıldığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler