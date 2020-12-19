Yaban hayvanları için 2100 rakımlı dağa yem taşıdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yaban hayvanları için 2100 rakımlı dağa yem taşıdılar

19.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:07
Yaban hayvanları için 2100 rakımlı dağa yem taşıdılar

TUNCELİ'de doğaseverler, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için 2100 rakımlı Düzgün Baba Dağı'na yem taşıdı.

TUNCELİ'de doğaseverler, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için 2100 rakımlı Düzgün Baba Dağı'na yem taşıdı.

Elazığ'dan kente gelen bir grup doğasever, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için buğday yüklü torbayı, Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen 2100 rakımlı Düzgün Baba Dağı'na çıkarttı. Doğaseverler burada  yemleme yaptı.Düzgün Baba Dağı'na yaban hayvanları için çıktıklarını söyleyen Ayetullah Yıldız, "Yaban hayvanları için buğday getirdik. Amacımız yaban hayvanları olumsuz hava şartlarında yemsiz bırakmamak" dedi.


- Tunceli
Yaban hayvanları için 2100 rakımlı dağa yem taşıdılar
Yaban hayvanları için 2100 rakımlı dağa yem taşıdılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump İlham Aliyev Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin İrem Derici Merve Dizdar Serdar Ortaç Nilgün Belgün
Spor Falcao Samet Aybaba Mbaye Diagne Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Tüm Haberler Samsun İtfaiye Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaban hayvanları için 2100 rakımlı dağa yem taşıdılar | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 15:07:32. #1.14#
title