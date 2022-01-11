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Yaban hayvanlar kış aylarında unutulmadı

Yaban hayvanlar kış aylarında unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlara yönelik yemleme çalışması yapıldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Doğa Koruma Ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlara yönelik yemleme çalışması yapıldı.

Kış aylarında yem bulmakta zorlanan doğada yaşayan hayvanları yemleme çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğüne bağlı çalışanlar tarafından sürdürülüyor. Ekipler, Eskişehir çevresi ve ilçelerinde bulunan hayvanlara yönelik yemleme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmada, 1 kamyon ile ve kamyonetlerle yonca, saman ve yem taşındı. Taşınan yemler dağlara hayvanların ulaşabileceği alanlara bırakıldı. Kış aylarında yem bulmakta zorlanan binlerce hayvan bu sayede ölmekten de kurtulmuş oldu. - ESKİŞEHİR

Yaban hayvanlar kış aylarında unutulmadı

Yaban hayvanlar kış aylarında unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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