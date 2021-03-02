Yaban hayatını görüntüleyen fotokapanlarla artık kaçak avcılara da göz açtırılmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin, yaban hayvanlarını doğal ortamlarında görüntülemek amacıyla kullandıkları 3 bin fotokapan, bu yıldan itibaren yasa dışı avcılıkla mücadeleye de katkı sağlamaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin, yaban hayvanlarını doğal ortamlarında görüntülemek amacıyla kullandıkları 3 bin fotokapan, bu yıldan itibaren yasa dışı avcılıkla mücadeleye de katkı sağlamaya başladı.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, gelişen teknolojiyle birlikte kullanılan yöntemler yaban hayatına ilişkin daha kesin veriler elde edilmesini sağlıyor.

Yaban hayatını gözlemede canlıların hareketini algılayarak çekim yapabilen fotokapanlarla gerçekleştirilen çalışmalar, insan faktörünün çalışma sahasına etkisini mümkün olduğunca aza indiriyor.

Fotokapanlar sayesinde türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve yoğunlukları, bireylerinin teşhisi gibi bilgiler kesin verilerle ortaya konulabiliyor. Bakanlık tarafından yürütülen "Tür Eylem Planları ile Yönetim ve Gelişme Planı" çalışmalarında ve türlerin korunması faaliyetlerinde de fotokapanlarla elde dilen verilerden faydalanılıyor.

Avcılara foto takip

Söz konusu teknoloji, yasa dışı avcılıkla mücadeleye de katkı sağlayacak. Bu kapsamda, DKMP Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ülke çapındaki fotokapanlar bu yıldan itibaren av koruma ve kontrol çalışmalarında yoğun olarak kullanılmaya başlandı.?

Yaban hayatını takip etmek amacıyla kurulan fotokapanlar, bölgelerin zengin yaban hayatı varlığı ile doğal yaşamdan ilginç anların kaydedilmesinin de önünü açıyor.

Ülke genelinde uzmanların çalışmaları sonucu belirlenen bölgelere yerleştirilen 3 bin fotokapanla, bozayı, kurt, kızıl geyik ve karaca gibi türlerin yanı sıra görüntülenmesi oldukça zor olan karakulak, vaşak ve çizgili sırtlan gibi türler de izlendi. Görüntüler, Türkiye'nin yaban hayatı zenginliğini ortaya koydu.

Uydu vericili takip, türleri koruma çalışmalarına yön veriyor

Yaban hayvanlarının gözlenmesinde kullanılan uydu vericili tasmalar ise söz konusu canlıların yaşam, üreme ve konaklama alanlarının tespiti ve göç yollarının belirlenmesi maksadıyla kullanılıyor.

Hayvanları doğal yaşam ortamlarında izlemeye imkan sağlayan bu cihazlardan alınan veriler, türlere ilişkin yapılacak koruma çalışmalarını yönlendiriyor.

Bakanlık tarafından istasyonlarda üretilen ve rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edilerek doğal yaşam alanlarına bırakılanlar ile doğal yaşam alanlarında yakalanan yaban hayvanlarının, hayatta kalma oranları ve yayılış alanlarının bilimsel olarak tespitinde de uydu vericili ya da GPS'li tasmalar kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran