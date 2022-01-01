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Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Haberler | Güncel

Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara böyle yansıdı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara birçok çeşitteki hayvanın doğal hayatı yansıdı.

Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara böyle yansıdı

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara birçok çeşitteki hayvanın doğal hayatı yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanına fotokapanlar yerleştirmişti. Fotokapanlara yansıyan görüntüler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor. Görüntülerde ceylan, ayı, tavşan, kurt, tilki ve vaşağın günlük yaşantılarından kareler yansıyor.

Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara böyle yansıdı

Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara böyle yansıdı

Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Son Dakika Haberleri

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