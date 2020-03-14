Yaban hayatında kurtlarla yan yana bir genç Ankara'da yıllardır yaban hayatını inceleyen 18 yaşındaki Doğanay Vural, kamerasıyla kurtları görüntülemeyi başardı.

Ankara'da yıllardır yaban hayatını inceleyen 18 yaşındaki Doğanay Vural, kamerasıyla kurtları görüntülemeyi başardı. Bugüne kadar yüzlerce yaban hayvanı fotoğraflayan doğa tutkunu genç, 100 metre yakınındaki kurtları görüntülemenin heyecanını yaşadı.



Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yıllardır yaban hayatıyla ilgili araştırmalar yapan 18 yaşındaki Doğanay Vural, bugüne kadar yüzlerce yaban hayvanı görüntüledi. Yaz kış demeden araştırmalarını devam eden Vural, yaban hayvanlarına yararlı olabilmek için Veterinerlik Fakültesini kazandı. Aldığı eğitimin de bilinciyle yaban hayatına olan ilgisi artan Vural, sabahın ilk ışıklarında gittiği Kızılcahamam ormanlarında kurtları görüntüledi. Vural, kışın yiyecek bulmakta güçlü çeken yaban hayvanları için belirlediği noktalara yiyecek bırakarak yaban hayatını da önemli bir katkı sağlıyor. Hayvanlara olan sevgisini yakın çevresine de aşılayan genç hayvan sever, bazen arkadaşlarını da yanına alarak ormanda uzun süreli kamplar yapıyor, böylelikle çok sevdiği yaban hayatına daha yakın oluyor. Vural, hafta sonu tatilinde eğitimini sürdürdüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Kızılcahamam'da gelerek çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



"Karşıma bir anda kurt çıktı, onu gördüğümde yaşadığım heyecanı anlatamam"



Doğayı ve hayvanları çok sevdiğini belirten Doğanay Vural, "Doğadaki canlıları görmek, onları görüntülemek benim en büyük hobim ve bunları sevdiğim içinde veterinerlik fakültesini tercih ettim. Zaman zaman boş vakitlerimiz oluyor boş bulduğum vakitlerde sürekli doğaya çıkıyorum. Doğadaki canlıları görüntülemek onları izlemek bana keyif veriyor. Bugün uyandığımda doğa çok güzel bir hal almıştı bende ormana yaban hayatını görüntülemek için yola çıktım. Ormanda yürürken karşıda, tepede kurt gördüm, daha öncesinde aslında kuzgun gördüm ama kuzgunların bulunduğu bölgeye kurtların gelebileceğini tahmin ettim. Bekledim karşıma bir anda kurt çıktı, onu gördüğümde yaşadığım heyecanı anlatamam. Hemen makinemi çıkarttım onu görüntüledim. Ben doğayı ve doğadaki canlıları seviyorum. Hemde bunu yaşıtlarıma ve çocuklara doğa ve doğadaki canlıları tanıtmaya çalışıyorum, bunu amaçlıyorum. Doğadaki canlıların arkadaşlarıma ve çocuklara ulaşması için elimden gelen her şeyi yapıyorum" dedi.



"Bir an önce okul bitsin hemen hepsini öğreneyim istiyorum"



Gençlere doğayı keşfetmeleri tavsiyesinde bulunan Vural, yaban hayvanlarının kendine alıştığını ifade ederek,"Biz yıllardır bu ormanlardayız, bir ekip kurmuştuk biz bu ekiple beraber Kızılcahamam'da kendi fotoğraf makinelerimizle 300'e yakın kuş türünü görüntüledik ve bir çok yırtıcı memelileri görüntüledik. Bunlar vaşak, ayı, kurt, tilki gibi. Veterinerlik okumam nedeniyle de tabi hayvanların anatomisini de daha yakından tanıyorum. Bir an önce okul bitsin, hemen hepsini öğreneyim istiyorum. Bütün hayvanlar artık arabayı tanımış ben bu ormana giriş yaptığımda kuzgunlar tepemde dolanıyor, akbabalar dolanıyor yani onları bu şekilde tepkilerini görmek beni çok mutlu ediyor. Kurtlar ayılar aç kalıyor takviye de ara sıra getiriyorum bu zamanda hayvanların beni tanıması beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.



"Ben buraya sevgiyle geliyorum, hiçbir korku duygusu salgılamıyorum"



Yaban hayvanlarından korkmadığını belirten Vural," Onların artık benim yanımda ayrı bir yeri var. Onların zarar vereceğini düşünen insanlar var, babam dahi bu kadar çok hayvanların yanına girdiğim zaman endişeleniyor. Ben ama şöyle yorumluyorum bu durumu; hayvanlara hiç bir zararım yok, kalbim çok rahat,onları seviyorum ve ben buraya sevgiyle geliyorum, hiçbir korku duygusu salgılamıyorum ve hayvan bunu hissediyor. Arkadaşlarımla gece geldiğimiz oluyor ama hiç bir korkumuz olmuyor. Bugün sabah benim içinde güzel bir deneyimdi. Üniversite sınavına girmeden önce boz ayı bu şekilde denk gelmişti üstüne koşup görüntüsünü almıştım. İnanılmaz bir deneyimdi. Bugün sabahta bir kurt gördüm hemen görüntüledim bu benim için inanılmaz bir deneyimdi. Bu mutluluğumu anlatamam. Arkadaşlarım sürekli bana eşlik ediyor. Hayvanları gördükçe onlar da bu işe merak sardı. Şimdide ara sıra tek başıma geleceğim zaman arkadaşlarımı yanıma çağırıyorum. Yaptığımız işin sonucunu görmek bizi çok mutlu ediyor. Ben 3 buçuk gün çalışıyorum. Ben devamlı Yakın Doğu Üniversitesinden Kızılcahamam'a geliyorum. Çünkü burada hayvanları tanıyorum onları özlüyorum ve onları boş bırakmak istemiyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA