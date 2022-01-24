TEKİRDAĞ (İHA) - Yaban hayatına 15 ton yem bırakıldı

TEKİRDAĞ - DKMP 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı illerdeki yüksek kesimlerde yaban hayatına 15 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde kar yağışına bağlı olarak yüksek kesimlerde bulunan yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmaları devam ediyor. Son bir haftada yapışan çalışmalarda, Sakarya'da 4 bin 500 kilogram, Kocaeli'de 6 bin 700 kilogram, Tekirdağ'da bin 900 kilogram, Kırklareli 570 kilogram, İstanbul'da bin 650 kilogram olmak üzere toplamda 15 bin 320 kilogram yemleme çalışması yapıldı.