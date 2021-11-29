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Yaban hayatın bir birinden ilginç görüntüleri fotokapanlara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Haberler | Güncel

Yaban hayatın bir birinden ilginç görüntüleri fotokapanlara yansıdı Geyiklerin doğal yaşamı böyle görüntülendi Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar ile birlikte Türkiye genelindeki milli parklarda kurulu fotokapanlara yansıyan...

Yaban hayatın bir birinden ilginç görüntüleri fotokapanlara yansıdı

Geyiklerin doğal yaşamı böyle görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar ile birlikte Türkiye genelindeki milli parklarda kurulu fotokapanlara yansıyan hayvanların bir birinden ilginç görüntüleri paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar ekipleri, sorumluluk sahası içerisindeki ormanlık alanlara fotokapan kurarak, ormanlarda ki yaban hayatı çeşitliliği üzerinde çalışma yaparak yaban hayvanlarının çeşitliliği ve sayılarını belirlemeye çalışıyor. Bu kapsamda kurulan kapanlardan elde edilen görüntüler sayesinde ormanlarda hangi hayvanların yaşadığı belirlenerek envanter oluşturuluyor. Bu çerçevede envanter çalışmaları kapsamında kurulan foto kapanlara zaman zaman ilginç yabani hayvan görüntüleri de yansıyor.

Belirli aralıklarla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotokapan görüntülerinde ormanlık alanlarda beslenen geyikler görülüyor. Yaban hayatının çeşitliliğini gözler önüne seren fotokapan görüntüleri vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanıyor.

Yaban hayatın bir birinden ilginç görüntüleri fotokapanlara yansıdı

Yaban hayatın bir birinden ilginç görüntüleri fotokapanlara yansıdı

Yaban hayatın bir birinden ilginç görüntüleri fotokapanlara yansıdı

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İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Son Dakika Haberleri

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