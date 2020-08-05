Yaban hayatı zengini Sarıkamış'ta 106 kuş türü tespit edildi
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Yaban hayatı zengini Sarıkamış'ta 106 kuş türü tespit edildi

Sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 106 kuş türü tespit edildi.

Yaban hayatı zengini Sarıkamış'ta 106 kuş türü tespit edildi
05.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:18

Sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 106 kuş türü tespit edildi.

İlçeyi çevreleyen eşsiz sarıçam ormanlarının, boz ayı, kurt, vaşak, tilki, domuz gibi yaban hayvanlarının yanı sıra çeşitli kuşlara da barınma ve üreme imkanı sunduğu belirlendi.

Bölgede araştırma yapan KuzeyDoğa Derneği üyeleri, aralarında ender türlerden kara ağaçkakanının da bulunduğu 106 kuş türü tespit etti.

KuzeyDoğa Derneği Başkanı, UTAH ve Koç üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, yapılan araştırmalarda Sarıkamış'ın yalnızca yırtıcı memelilerle değil, kuşlarıyla da çok zengin ve özel bir yer olduğunun tespit edildiğini söyledi.

KuzeyDoğa Derneği olarak Sarıkamış'ta 106 kuş türü belirlediklerini bildiren Şekercioğlu, "Sarıkamış'ta yırtıcıları çalışırken tesadüfen 106 kuş türü tespit ettik. Bunların arasında en son gördüğümüz ve esasında burada olduğunu bildiğimiz kara ağaçkakan var. Bu en özel kuş türlerinden bir tanesi ve görüntülenmesi çok zor. Çok ürkek ve Türkiye'nin en büyük ağaçkakanı, biz şu an onu görüntülemeye uğraşıyoruz." dedi.

Bölgede hem kuş türlerini hem de yaban hayatını gözlemleme imkanı

Şekercioğlu, kara ağaçkakanın Türkiye'de çok ender görülen bir tür olduğunu belirterek, kuş gözlemcilerini ilçeye beklediklerini dile getirdi.

Gözlemcilerin bölgeyi gezerken, boz ayı, kurt ve vaşak gibi memelileri de görebileceğini aktaran Şekercioğlu, şunları söyledi:

"Kuşların bazıları çam tohumlarını yayarak, tohum yayma hizmeti gerçekleştiriyorlar. Böcek yiyen kuşlar, çam zararlarını yiyerek böcek kontrol hizmetini gerçekleştiriyorlar. Yırtıcı kuşlarımız, şahin, kızıl şahin, kerkenez gibi bölgedeki tarım zararlarını, özellikle kemirgenleri yiyerek kemirgen kontrol hizmeti yapıp çiftçilerimize fayda sağlıyorlar. Ağaçkakanlar, kendileri ağaçlara delik oydukları için başka canlılara, kuş ve memelilere, sürüngenlere yuva sağlıyorlar ve bu yüzden ağaçkakanlara ekosistem mühendisleri deriz."

Ağaçkakanların açtığı ve kullanmadığı birçok deliğe kuşlar ile diğer canlıların yuva yaptığını anlatan Şekercioğlu, doğadaki canlıların ağaçkakanların bu ekosistem mühendisliğinden faydalandığını belirtti.

Çağan Şekercioğlu, bölgedeki yaban hayatı izleme ve takip çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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