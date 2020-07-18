Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi yaralı hayvanlara yeniden hayat veriyor
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Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi yaralı hayvanlara yeniden hayat veriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce Sinop'ta 2 yıl önce hizmete açılan Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, yaralı veya yardıma muhtaç yaban hayvanlarına hayat vermeye devam ediyor.

Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi yaralı hayvanlara yeniden hayat veriyor
18.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:44

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce Sinop'ta 2 yıl önce hizmete açılan Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, yaralı veya yardıma muhtaç yaban hayvanlarına hayat vermeye devam ediyor.

Bakanlık tarafından yaklaşık 2,5 milyon lira maliyetle inşa edilen ve üç veteriner hekimin görev yaptığı merkezde ameliyathane ve röntgen odaları da bulunuyor.

Sinop, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Zonguldak illerine hizmet veren merkez, talep edilmesi halinde diğer illerden gelen yaban hayvanlarına da kapılarını açıyor.

DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, 10 bin dekarlık alan üzerine kurulu merkezin 8 farklı bölümden oluştuğunu söyledi.

Merkeze her türden yaban hayvanının geldiğine işaret eden Başyiğit, karaca, geyik, kartal, akbaba, peçeli baykuş gibi türlerin burada tedavi edildiğini anlattı.

Başyiğit, merkezde yaban hayvanlarının tedavileri için tüm araç ve gereçlerin yer aldığını vurgulayarak, DKMP olarak doğal yaşamın korunması için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Merkezdeki iyileştirme oranı yüzde 60'larda

Merkezde görevli veteriner hekim Ali Çalışkan ise getirilen hayvanların büyük çoğunluğunun ateşli silahlarla yaralandıklarına dikkati çekti.

Araç çarpması ve göç yorgunluğuna bağlı yaralanmalar ile de karşılaştıklarını aktaran Çalışkan, zaman zaman zehirlenmeye maruz kalan yaban hayvanları da olduğunu söyledi.

Bir insanın bir yaban hayvanına normal şartlarda ulaşamayacağının altını çizen Çalışkan, şunları kaydetti:

"Eğer bir insan bir yaban hayvanına ulaşmışsa o hayvan ciddi yaralanmaya maruz kalmış demektir. Hayvan bu süreçte muhakkak aç kalma veya başka etkenlerden dolayı travma yaşamıştır. İşte bu duruma düşmüş tüm yaban hayvanları merkezimizde tedavi edilmeye çalışılıyor. Ancak bu çok zor bir süreç. En az iki aylık bir süreçten bahsediyoruz. Dünyada böyle durumlarda yaban hayvanlarının iyileşme oranı yüzde 45 seviyesinde. Merkezimizde ise bu oran yüzde 60'larda. Bu rakamı yaptığımız çalışmalarla daha yükseğe çıkarmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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