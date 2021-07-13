Yaban hayatı Milli Parkların fotokapanlarına takıldı
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Yaban hayatı Milli Parkların fotokapanlarına takıldı

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Güncel

Yaban hayatı Milli Parkların fotokapanlarına takıldı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün fotokapanlarına yakalanan yaban hayvanlar renkli görüntüler oluşturdu.

Yaban hayatı Milli Parkların fotokapanlarına takıldı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün fotokapanlarına yakalanan yaban hayvanlar renkli görüntüler oluşturdu.

İki yaban domuzunun renkli mücadelesi ve iki kurdun eğlenceli anları fotokapana takıldı. Öte yandan iki tavşanın görüntüsü ve bir tilki Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüde, "Fotokapanlarımıza yansıyan yaban hayatı görüntülerinden kısa kesitler" ifadeleri kullanıldı.

Yaban hayatı Milli Parkların fotokapanlarına takıldı
Yaban hayatı Milli Parkların fotokapanlarına takıldı
Yaban hayatı Milli Parkların fotokapanlarına takıldı
Yaban hayatı Milli Parkların fotokapanlarına takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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