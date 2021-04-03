Yaban hayatı ilkbaharda Sarıkamış'a renk katıyor
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Yaban hayatı ilkbaharda Sarıkamış'a renk katıyor

Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Kültür Sanat
Yaban hayatı ilkbaharda Sarıkamış'a renk katıyor

Havaların ısınmaya başladığı Kars'ın Sarıkamış ilçesi, yiyecek arayışına çıkan, kurt, tilki ve göçmen kuşlarla şenlendi.

Havaların ısınmaya başladığı Kars'ın Sarıkamış ilçesi, yiyecek arayışına çıkan, kurt, tilki ve göçmen kuşlarla şenlendi.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili yüksek rakımlı ilçede, karlar yavaş yavaş erimeye başladı.

Yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çeken ilçede, kızıl şahin, angut, yeşilbaş ördekler, kulaklı orman baykuşu gibi kuş türlerinin yanı sıra kurt ve tilkiler yiyecek ararken görüntülendi.

Vatandaşlardan Hikmet Buğday, havaların ısınmasıyla ilkbaharın kendini hissettirdiğini belirterek, "Bölgemizde göçmen kuşlar görülmeye başlandı. Bu da baharın geldiğini gösteriyor. Sarıkamış'ın yaban hayatı baharın gelişiyle şenlendi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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