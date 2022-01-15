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Yaban hayatı için foto kapanlar kuruldu

Yaban hayatı için foto kapanlar kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Parklar tarafından yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak için fotokapanlar kuruldu.

DÜZCE (İHA) - Milli Parklar tarafından yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak için fotokapanlar kuruldu.

Düzce'de Jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından muhtelif yerlere fotokapan kurulumu yapıldı. Yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla, kurulan fotokapanlar hayvanların yaşamlarını görüntüleyecek. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Milli Parklar tarafından yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak için fotokapanlar kuruldu.

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