Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı
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Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışması yapıldı.

08.02.2020 19:41 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:41
Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

'te yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışması yapıldı.


Doğa Koruma Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük ve ilçelerin de yüksek kesimlerine yaban hayvanları için yem bırakıldı. Yoğun kış şartları nedeniyle yaban hayatındaki hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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