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Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı

İhlas Haber Ajansı, Hidayet Türkyılmaz - Güncel
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Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğütarafından Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi.

Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğütarafından Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi.

DKMP tarafından Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi. Foto-kapanlara takılan ayılar, tavşanlar, geyikler, domuzlar yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor. DKMP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan yaban hayatından kısa kesitler binlerce beğeni aldı.

Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı

Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı

Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Türkiye, Güncel, Haberler

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