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Yaban hayatı foto kapana yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Haberler | Güncel

Yaban hayatı foto kapana yansıdı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya'da foto kapana yakalanan yaban domuzu, kurt, at ve vaşak görüntülerini paylaştı.

ANTALYA (İHA) - Yaban hayatı foto kapana yansıdı

ANTALYA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya'da foto kapana yakalanan yaban domuzu, kurt, at ve vaşak görüntülerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya'nın yaban hayatında bulunan yaban domuzu ailesi, kurt, at ve vaşağın foto kapana yakalanan görüntülerini paylaştı. Hayvanların, ekipler tarafından konan ağaçtan oyma kaptan su içme görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı.

Yaban hayatı foto kapana yansıdı

Yaban hayatı foto kapana yansıdı

Yaban hayatı foto kapana yansıdı

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İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Son Dakika Haberleri

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