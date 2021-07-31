Yaban hayata alıştırılan tilkiler doğaya salındı
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Yaban hayata alıştırılan tilkiler doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

Yaban hayata alıştırılan tilkiler doğaya salındı Kazada anneleri ölmüştü, bakımları sonrasında doğaya salındı Yozgat'ta meydana gelen trafik kazası sonrasında bulunan yavru tilkiler, Düzce'de ki rehabilitasyon merkezine getirildi.

Yaban hayata alıştırılan tilkiler doğaya salındı

Kazada anneleri ölmüştü, bakımları sonrasında doğaya salındı

DÜZCE - Yozgat'ta meydana gelen trafik kazası sonrasında bulunan yavru tilkiler, Düzce'de ki rehabilitasyon merkezine getirildi. Bakımları yapılan tilkiler yaban hayata alıştırılmalarının ardından doğaya salındı.

Yozgat'ta geçtiğimiz mart ayında ormanlık alan içerisinde yaşayan anne tilki ve yavrularına otomobil çarptı. Kazada anne tilki hayatını kaybederken, yavru tilkiler ise Düzce'de bulunan Efteni Gölü Doğal hayati geliştirme ve rehabilitasyon merkezine getirildi. Burada Yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu tarafından laktozsuz süt ile beslenen yavrular yaban hayata da alıştırıldı. Bakımları ve tüm tedavileri yapılan 3 tilki 5 aylık olunca ekipler tarafından doğaya salındı. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, " Yaklaşık 2 haftalık iken bir vatandaş tarafından doğada anneleri kayıp bir şekilde bulunan yavru tilkilerimiz şubemize teslim edildi. Bizde tilkilerimizin gerekli bakım ve tedavilerini yaptıktan sonra şu an itibari ile yaklaşık 5 aylık civarına geldiler ve doğa da yaşayabilecek durumdalar. Sağlığına kavuşan tilkilerimiz doğada kendi hayatlarına idame ettireceklerine kanaat getirdiğimiz için doğal ortamlarına salıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yavru tilkiler ilk olarak kafesten çıkmak istemedi. Daha sonra ekiplerin müdahalesi ile kafesten çıkartılan 3 yavru tilki doğaya salındı.

Yaban hayata alıştırılan tilkiler doğaya salındı
Yaban hayata alıştırılan tilkiler doğaya salındı
Yaban hayata alıştırılan tilkiler doğaya salındı
Yaban hayata alıştırılan tilkiler doğaya salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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