Vatandaşlar, Yiyecek Bulmak İçin Şehir Merkezine İnen Yaban Domuzuyla Selfie Çekti
Bursa'da bir yaban domuzu, yemek bulabilmek için şehre indi. Bazı vatandaşlar yolunu değiştirirken, bazıları yaban domuzuyla selfie çektirdi.
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı tatil beldesi Yeniköy'de, vatandaşlar, belde merkezine inen yaban domuzuyla selfie çekti.
YEMEK BULMAK İÇİN ŞEHRE İNİYOR
Her gün vatandaşlardan arta kalan yiyecekleri yemek için şehre inan yaban domuzu, ilginç anlara sahne oldu.
VATANDAŞLAR YABAN DOMUZUYLA SELFİE ÇEKİYOR
Yaban domuzunu gören bazı vatandaşlar yolunu değiştirirken, bazıları ise onunla selfie çekti.
YORUMLAR (4)
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yurdumun insanlariCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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domuz yemek haram.domuzu sebepsiz yere öldürmek.eziyet etmek de haram.rabbin gördüğünüz yerde öldürün demiyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Vadandasa card curd yohCevap Yaz 3 Yayından Kaldır