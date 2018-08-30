Vatandaşlar, Yiyecek Bulmak İçin Şehir Merkezine İnen Yaban Domuzuyla Selfie Çekti

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı tatil beldesi Yeniköy'de, vatandaşlar, belde merkezine inen yaban domuzuyla selfie çekti.

YEMEK BULMAK İÇİN ŞEHRE İNİYOR

Her gün vatandaşlardan arta kalan yiyecekleri yemek için şehre inan yaban domuzu, ilginç anlara sahne oldu.

VATANDAŞLAR YABAN DOMUZUYLA SELFİE ÇEKİYOR

Yaban domuzunu gören bazı vatandaşlar yolunu değiştirirken, bazıları ise onunla selfie çekti.