YABAN DOMUZU SÜRÜSÜ, KAZLARIN YANINDAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YABAN DOMUZU SÜRÜSÜ, KAZLARIN YANINDAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'ın Hanak ilçesine bağlı Çayağzı köyü arazisinde yaban domuz sürüsü görüntülendi.

ARDAHAN'ın Hanak ilçesine bağlı Çayağzı köyü arazisinde yaban domuz sürüsü görüntülendi. Domuzların, yanında sahipleri olan kazların yanından geçtikleri görüldü.

Çayağzı köyü arazisine ait merada dolaşan yaban domuzları, bir kaz sürüsünün yanından hızla geçerek uzaklaştı. Kazların yanındakilerin şaşkınlıkla izledikleri domuz sürüsünü, bölgeyi gezen Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün görüntüledi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde sayıları 10'dan fazla olan domuzlar, kazların yanından hızla geçerek kayboldu.

YABAN DOMUZU SÜRÜSÜ, KAZLARIN YANINDAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENDİ
YABAN DOMUZU SÜRÜSÜ, KAZLARIN YANINDAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENDİ
YABAN DOMUZU SÜRÜSÜ, KAZLARIN YANINDAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENDİ
YABAN DOMUZU SÜRÜSÜ, KAZLARIN YANINDAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mustafa Destici Abdurrahman Bulut Adil Karaismailoğlu
Magazin Buse Varol İrem Derici Düm Tek Tek Demet Akalın
Spor Diego Mesut Özil Burak Elmas Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YABAN DOMUZU SÜRÜSÜ, KAZLARIN YANINDAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 16:28:16. #1.14#

title